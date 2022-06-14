"Не можем сказать "нет": вице-президент Еврокомиссии о статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Kurier, пишет УНН.
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"Украинцы защищают наши европейские ценности. И если учитывая это они просят о возможности вступить в ЕС, мы не можем сказать "нет", - сказал Тиммерманс.
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По его словам, сейчас невозможно назвать точного срока вступления. Также Тиммерманс добавил, что некоторые страны обеспокоены скорым принятием страны, в которой идет война.
Как отмечается, в эту пятницу Еврокомиссия должна принять вывод о том, предоставлять ли Украине статус кандидата в ЕС.
11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.
Напомним
Европейская комиссия провела ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны, скорее всего, получат положительное решение, но с некоторыми условиями.
Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта. "Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще", - подчеркнул Президент Владимир Зеленский.