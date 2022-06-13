Єврокомісія провела ознайомчі дебати щодо заявки України на членство, схоже є «зелене світло» - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Європейська комісія провела сьогодні ознайомчі дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Перші дві країни, швидше за все, отримають позитивне рішення, однак із деякими умовами, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, пише УНН.
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«Європейська комісія провела сьогодні ознайомчі дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, що Україна та Молдова отримають статус кандидата з умовами, але щодо Грузії все ще залишаються питання. Рішення буде прийнято в п'ятницю, а країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня», - написав журналіст у Twitter.
Додамо
Очікується, що цього тижня виконавчий орган Європейського Союзу надасть Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС.
Раніше віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина повідомила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Насамперед три з них поки що не хочуть давати "зелене світло" для Києва.