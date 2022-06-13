Єврокомісія провела ознайомчі дебати щодо заявки України на членство, схоже є «зелене світло» - журналіст

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«Європейська комісія провела сьогодні ознайомчі дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, що Україна та Молдова отримають статус кандидата з умовами, але щодо Грузії все ще залишаються питання. Рішення буде прийнято в п'ятницю, а країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня», - написав журналіст у Twitter.

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Очікується, що цього тижня виконавчий орган Європейського Союзу надасть Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС.

Раніше віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина повідомила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Насамперед три з них поки що не хочуть давати "зелене світло" для Києва.