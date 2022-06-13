Еврокомиссия провела ознакомительные дебаты по заявке Украины на членство, похоже есть «зеленый свет» - журналист

Цитата

«Европейская комиссия провела сегодня ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии все еще остаются вопросы. Решение будет принято в пятницу, а страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе», - написал журналист в Twitter.

Добавим

Ожидается, что на этой неделе исполнительный орган Европейского союза предоставит Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС.

Ранее вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата. Прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.