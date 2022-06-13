Еврокомиссия провела ознакомительные дебаты по заявке Украины на членство, похоже есть «зеленый свет» - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Европейская комиссия провела сегодня ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны, скорее всего, получат положительное решение, однако с некоторыми условиями, сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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«Европейская комиссия провела сегодня ознакомительные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, что Украина и Молдова получат статус кандидата с условиями, но по Грузии все еще остаются вопросы. Решение будет принято в пятницу, а страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе», - написал журналист в Twitter.
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Ожидается, что на этой неделе исполнительный орган Европейского союза предоставит Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС.
Ранее вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата. Прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.