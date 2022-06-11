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Відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє в Євросоюзу – Зеленський

Відповідь на заявку України покаже, чи є майбутнє в Євросоюзу – Зеленський

Київ • УНН

 • 184245 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту. Про це під час спільного брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі", - наголосив Президент.

Деталі

За словами Голови Української Держави, росія має намір зруйнувати європейську єдність і послабити Європу. Війна в Україні є лише першим етапом російської агресії.

"Саме тому позитивна відповідь ЄС на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на питання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту", - додав Зеленський.

Він зазначив, що європейський проект не може бути завершений без України, оскільки саме вона зараз захищає Європу.

Доповнення

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до Києва для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

23-24 червня у Брюсселі планується проведення засідання Європейської ради. Одне з питань порядку денного засідання стоїть розгляд заявки України на членство в ЄС та ухвалення рішення щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата.

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