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Ответ на заявку Украины покажет, есть ли будущее у Евросоюза – Зеленский

Ответ на заявку Украины покажет, есть ли будущее у Евросоюза – Зеленский

Киев • УНН

 • 184239 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта. Об этом во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще", - подчеркнул Президент.

Детали

По словам Главы Украинского Государства, россия намерена разрушить европейское единство и ослабить Европу. Война в Украине только первый этап российской агрессии.

"Именно поэтому положительный ответ ЕС на украинскую заявку по членству может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - добавил Зеленский.

Он отметил, что европейский проект не может быть завершен без Украины, поскольку именно он сейчас защищает Европу.

Дополнение

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен сегодня прибыла в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним

23-24 июня в Брюсселе планируется проведение заседания Европейского совета. Один из вопросов повестки дня заседания стоит рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС и принятие решения о предоставлении нашему государству статуса страны-кандидата.

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