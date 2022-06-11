Президент Єврокомісії приїхала в Київ обговорити вступ України до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до Києва для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Ляєн у Твіттер.
Планується обговорення поступу України до членства в Європейському Союзі.
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«З Президентом Зеленським ми переглянемо нашу спільну роботу, необхідну для відбудови та прогресу, зробленого Україною на шляху до Європейського Союзу», - написала Ляєн.
Вона також запевнила, що ЄС підтримує Київ, а також додала, що рада повернутися в столицю України.
«Європа з вами», - написала керівник Європейської комісії українською.
Нагадаємо
23-24 червня у Брюсселі планується проведення засідання Європейської ради. Одне з питань порядку денного засідання стоїть розгляд заявки України на членство в ЄС та ухвалення рішення щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата.