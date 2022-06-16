Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - Макрон

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Германия, Франция, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС на предстоящем на следующей неделе саммите ЕС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет УНН.

Цитата

“Эта война изменит ход европейской истории, и мы должны сегодня поддержать решение, которое мы приняли на Версальском саммите, послать четкий сигнал. Завтра Европейская комиссия выступит с выводом, а на на следующей неделе Европейский совет будет принимать решения по европейской перспективе (Украины — ред.). И мы все вчетвером поддерживаем предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине”, — сказал Макрон.

Детали

С его слов, лидеры надеются, что это решение будет принято единогласно на Европейском совете.

“Президент Зеленский знает, что процесс вступления займет некоторое время. Но сегодня нужны конкретные действия”, — добавил он.

Ранее

Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Черногория, Албания и Северная Македония поддержали кандидатуру Украины в ЕС.

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