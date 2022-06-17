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Єврокомісія планує рекомендувати надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС - Bloomberg

Єврокомісія планує рекомендувати надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 190231 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Європейська комісія планує рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидатів на членство у Європейському Союзі як символічний крок уперед у тривалому процесі вступу до ЄС, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, Єврокомісія має опублікувати свою думку у п'ятницю, 17 червня, та накласти умови, які країни повинні будуть виконати у майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією.

Очікується також, що Єврокомісія порекомендує надати Грузії статусу кандидата, як тільки вона виконає певні умови.

Остаточне рішення щодо надання статусу має бути схвалено усіма 27 державами-членами. Сама процедура членства є процесом, що включає складний набір кроків та умов, який зазвичай може тривати більше ніж десять років. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і процес для неї тривав 10 років, перш ніж її було офіційно прийнято в 2013 році.

Лідери блоку мають намір обговорити це питання у Брюсселі 23-24 червня. Підтримка з боку держав-членів не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення, відзначає видання.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно подав заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президентові України анкету на вступ під час свого візиту до Києва у квітні.

У Європейській комісії підтвердили, що оголошення рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України заплановано на п'ятницю, 17 червня.

Українські Національні Новини

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