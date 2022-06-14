Єврокомісія має оголосити рішення щодо заявки України до ЄС 17 червня - речник

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"Я читав у пресі, що Єврокомісія вчора ухвалила рішення. Але це абсолютно хибна інформація. Єврокомісія вчора нічого не вирішила. Вона провела орієнтаційні дебати, які дають змогу членам колегії висловити їхні думки, їхнє бачення щодо цієї теми - з метою підготовки рішення, яке буде мати місце у п'ятницю", - зазначив Мамер.

Деталі

За словами Мамера, наразі колегія готується до цих фінальних дебатів.

"Служби (Єврокомісії - ред.) формалізують документи. Буде засідання директорів кабінетів у четвер, де мають підтвердити, чи все гаразд із порядком денним колегії на п'ятницю, включаючи, зокрема, цей пункт. І у п'ятницю у колегії відбудуться дебати і буде, сподіваюся, результати щодо висновків", - розповів він.

Доповнення

Обговорення висновку щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу буде завершено до кінця поточного тижня, заявила минулими вихідними голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Заявка України на вступ до Європейського Союзу буде розглянута вже на наступному саміті ЄС в червні.