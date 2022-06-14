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Еврокомиссия должна объявить решение по заявке Украины в ЕС 17 июня - пресс-секретарь

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Европейской комиссии подтвердили, что оглашение решения относительно статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Цитата

"Я читал в прессе, что Еврокомиссия вчера приняла решение. Но это совершенно не соответствует действительности. Еврокомиссия вчера ничего не решила. Она провела ориентационные дебаты, которые позволяют членам коллегии высказать их мнения, их видение этой темы - с целью подготовки решения, которое будет иметь место в пятницу", – отметил Мамер.

Детали

По словам Мамера, коллегия готовится к этим финальным дебатам.

"Службы (Еврокомиссии - ред.) формализуют документы. Будет заседание директоров кабинетов в четверг, где должны подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и будут, надеюсь, результаты по выводам", - рассказал он.

Дополнение

Обсуждение заключения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза будет завершено до конца текущей недели, заявила в минувшие выходные глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявка Украины на вступление в Европейский Союз будет рассмотрена уже на следующем саммите ЕС в июне.

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