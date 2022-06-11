До кінця наступного тижня: голова Єврокомісії повідомила, коли буде висновок щодо статусу кандидата для України

Цитата

“Як ви знаєте, зараз Європейська комісія готує свої рекомендації — так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, що ми будемо працювати над цим невтомно. Наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня”, — сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Голова Єврокомісії зазначила, що напрямок руху відомий — “це дуже заслужений напрямок”, і ЄС дуже високо цінує зусилля і рішучість, яких докладає Україна та її громадяни на цьому шляху.

“Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість, тому я переконана, що ми разом зможемо подолати цю страшну війну, спільно відбудуємо і модернізуємо цю прекрасну країну. Я хочу завершити словами: “Слава Україні”, — резюмувала вона.

Доповнення

Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до Києва для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

Голова Української Держави заявив, що відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.

23-24 червня у Брюсселі планується проведення засідання Європейської ради. Одне з питань порядку денного засідання стоїть розгляд заявки України на членство в ЄС та ухвалення рішення щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата.