До кінця наступного тижня: голова Єврокомісії повідомила, коли буде висновок щодо статусу кандидата для України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Обговорення висновку щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу буде завершено до кінця наступного тижня. Про це під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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“Як ви знаєте, зараз Європейська комісія готує свої рекомендації — так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я вам у квітні пообіцяла, що ми будемо працювати над цим невтомно. Наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня”, — сказала фон дер Ляєн.
Деталі
Голова Єврокомісії зазначила, що напрямок руху відомий — “це дуже заслужений напрямок”, і ЄС дуже високо цінує зусилля і рішучість, яких докладає Україна та її громадяни на цьому шляху.
“Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість, тому я переконана, що ми разом зможемо подолати цю страшну війну, спільно відбудуємо і модернізуємо цю прекрасну країну. Я хочу завершити словами: “Слава Україні”, — резюмувала вона.
Доповнення
Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до Києва для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.
Голова Української Держави заявив, що відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту.
23-24 червня у Брюсселі планується проведення засідання Європейської ради. Одне з питань порядку денного засідання стоїть розгляд заявки України на членство в ЄС та ухвалення рішення щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата.