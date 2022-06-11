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До конца следующей недели: глава Еврокомиссии сообщила, когда будет заключение о статусе кандидата для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Обсуждение заключения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза будет завершено до конца следующей недели. Об этом на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает УНН.

Цитата

“Как вы знаете, сейчас Европейская комиссия готовит свои рекомендации — так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я вам в апреле пообещала, что мы будем работать над этим без устали. Наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели”, — сказала фон дер Ляен.

Детали

Председатель Еврокомиссии отметила, что направление движения известно — “это очень заслуженное направление”, и ЕС очень высоко ценит усилия и решимость, которые прилагает Украина и ее граждане на на этом пути.

“Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность, поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную войну, совместно отстроим и модернизируем эту прекрасную страну. Я хочу завершить словами: “Слава Украине”, — резюмировала она.

Дополнение

Урсула фон дер Ляен сегодня прибыла в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Председатель Украинского Государства заявил, что ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта.

23-24 июня в Брюсселе планируется проведение заседания Европейского совета. Один из вопросов повестки дня заседания стоит рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС и принятие решения о предоставлении нашему государству статуса страны-кандидата.

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