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Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Киев • УНН

 • 262994 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня коллегия приняла свои три вывода относительно заявок на членство – Украины, Молдовы и Грузии... Во-первых, Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Украине европейскую перспективу, а во-вторых – предоставить Украине статус кандидата", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия "рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ".

Украина уже имплементировала около 70% европейских правил, норм и стандартов. Но еще предстоит проделать важную работу по вопросам верховенства права, олигархов, борьбы с коррупцией и основополагающих прав. Этот процесс основан на достоинствах. Следовательно, прогресс полностью зависит от Украины, указала глава ЕК.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце февраля, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины опросник на вступление во время своего визита в Киев в апреле. Полностью заполненный его Украина передала Еврокомиссии 9 мая.

Теперь главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявку Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.

Перед этим Bloomberg утверждало, что поддержка со стороны государств-членов ЕС не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее выражали оговорки о предоставлении статуса кандидата Украине. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии высказали поддержку, другим будет трудно заблокировать это решение, отмечает издание.

Украинские Национальные Новости

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