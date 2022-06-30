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На Харьковском направлении признаков открытия "второго фронта" пока не наблюдается - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Признаков открытия "второго фронта" на Харьковском направлении пока не наблюдается. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Что касается ситуации на Харьковском направлении. Есть ли возможность открытия так называемого второго фронта? Мы не исключаем эту возможность и наблюдаем за противником, действиями и обстрелами определенных населенных пунктов и определенных участков", - сказал Громов.

Детали

По его словам, противник таким образом пытается обнаружить слабые места украинской обороны и возможные направления для действий своих войск.

"В том числе он проводит подготовку так называемых своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Не исключается тот факт, что проводится ротация подразделений. Как и было в 2014 году, они таким образом тренируются на нас. Но открытие второго фронта на Харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предполагаем", – отметил Громов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты хотят усугубить ситуацию с горючим в Украине и накапливают силы на Харьковском направлении.

В Минобороны сообщали, что самая сложная ситуация на Харьковском, Лисичанском и Бахмутском направлениях.

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