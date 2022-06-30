У Міноборони розповіли, на яких напрямках найскладніша ситуація

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"Сьогодні безпекова ситуація довкола України залишається складною та доволі напруженою… За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України зараз противник зосередився на встановленні контролю над Донеччиною та Луганщиною. Найбільш складна обстановка склалася на Харківському, Лисичанському, а також на Бахмутському напрямках", - розповів Мотузяник.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти намагаються штурмувати Лисичанськ, місто знаходиться під постійними обстрілами.

27 червня зазначили, що в районі Ізюма на Харківщині російські загарбники намагаються наступати, але українські захисники нищать окупантів разом з бронетехнікою.