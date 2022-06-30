В Минобороны рассказали, на каких направлениях самая сложная ситуация
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Самая сложная ситуация на Харьковском, Лисичанском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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"Сегодня ситуация с безопасностью вокруг Украины остается сложной и довольно напряженной… По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сейчас противник сосредоточился на установлении контроля над Донецкой и Луганской областях. Наиболее сложная обстановка сложилась на Харьковском, Лисичанском, а также на Бахмутском направлениях", – рассказал Мотузяник.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты пытаются штурмовать Лисичанск, город находится под постоянными обстрелами.
27 июня отметили, что в районе Изюма в Харьковской области российские захватчики пытаются наступать, но украинские защитники уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой.