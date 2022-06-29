Рашисти постійно намагаються штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти намагаються постійно штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Місто ( Лисичанськ – ред.) обстрілюється, постійно великими калібрами, бої тривають на околицях міста. Російська армія намагається штурмувати постійно, величезну кількість техніки стягнули, величезну кількість людей. Обстріли та атаки не припиняються взагалі», - розповів Гайдай.
Деталі
За його словами, траса «Лисичанськ-Бахмут» через обстріли не проїзна, для завезення гумвантажів користуються альтернативними шляхами
«В Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців. «Тиха» евакуація триває.
Депортацією ми не займаємося», - повідомив Гайдай.
Він зазначив, що перш за все безпека людей, і іноді евакуацію доводиться зупиняти.
«З 24 лютого під час евакуації ми не втратили жодної людини», - додав Гайдай.
Доповнення
Російські окупанти за підтримки артилерії, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.