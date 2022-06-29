Рашисти намагаються блокувати Лисичанськ, а ЗСУ знешкодили ДРГ на двох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти за підтримки артилерії, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. ЗСУ на двох напрямках знешкодили ДРГ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.
"Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, на Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.
"Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового", - інформує Генштаб.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти кинули на Лисичанськ на Луганщині дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки.