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Рашисти намагаються блокувати Лисичанськ, а ЗСУ знешкодили ДРГ на двох напрямках

Рашисти намагаються блокувати Лисичанськ, а ЗСУ знешкодили ДРГ на двох напрямках

Київ • УНН

 • 88725 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Російські окупанти за підтримки артилерії, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. ЗСУ на двох напрямках знешкодили ДРГ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

"Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, на Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

"Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового", - інформує Генштаб.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти кинули на Лисичанськ на Луганщині дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки.

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