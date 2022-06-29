Рашисты пытаются блокировать Лисичанск, а ВСУ обезвредили ДРГ на двух направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты при поддержке артиллерии, пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. ВСУ по двум направлениям обезвредили ДРГ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
"Для поддержки наступательных действий, в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из артиллерии разных калибров возле Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки.
"Нанес авиаудар неподалеку от села Возрождение. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили неподалеку от Берестового", - информирует Генштаб.
Дополнение
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты бросили на Лисичанск в Луганской области две батальонно-тактические группы тяжелой техники.