На Лисичанськ росіяни кинули дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки - Гайдай

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"Тільки на Лисичанськ росіяни кинули дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки. орки мають кількісну перевагу і в особовому складі, і в техніці, проте у майстерності ведення бою - наші захисники виграють", - написав Гайдай у Telegram.

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Зі слів голови Луганської ОВА, тривають бої по всіх населених пунктах Лисичанської громади. "орки намагаються прорвати нашу оборону, але їм це не вдається, то беруться за найулюбленіше - тотальне знищення. Обстріли тривають постійно, руйнації катастрофічні", - зазначив Гайдай.

"Траса "Лисичанськ-Бахмут" не оточена", - наголосив він.

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До лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких окупанти обстріляли касетними снарядами.