На Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты бросили на Лисичанск в Луганской области две батальонно-тактические группы тяжелой техники, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Только на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники. орки имеют количественное преимущество и в личном составе, и в технике, однако в мастерстве ведения боя - наши защитники выиграют", - написал Гайдай в Telegram.
Детали
По словам главы Луганской ОВА, продолжаются бои по всем населенным пунктам Лисичанской громады. "орки пытаются прорвать нашу оборону, но им это не удается, так берутся за самое любимое - тотальное уничтожение. Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические", - отметил Гайдай.
"Трасса "Лисичанск-Бахмут" не окружена", - подчеркнул он.
Дополнение
В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых оккупанты обстреляли кассетными снарядами.