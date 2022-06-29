Гайдай: до лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких окупанти обстріляли касетними снарядами

Деталі

Гайдай наголосив, що поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води.

Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей — 14-ти та 15-ти років, — які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження.

“Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком. Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна “руського миру”, — написав Гайдай.

Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка — Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

Контекст

27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ “Ураган”.

Нагадаємо

На Сєвєродонецьк насувається гуманітарна катастрофа.