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В Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей: щонайменше 8 загиблих та понад 20 поранених

В Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей: щонайменше 8 загиблих та понад 20 поранених

Київ • УНН

 • 111134 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Цитата

"Просто набирали воду. росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених", - повідомив голова ОВА.

Деталі

За його інформацією, восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську.

16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.

Додамо

рашисти штурмують Лисичанськ, до того ж постійно знищують місто з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога.

Українські Національні Новини

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