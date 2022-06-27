В Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей: щонайменше 8 загиблих та понад 20 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
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"Просто набирали воду. росіяни обстріляли з "Ураганів" натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених", - повідомив голова ОВА.
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За його інформацією, восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську.
16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.
Додамо
рашисти штурмують Лисичанськ, до того ж постійно знищують місто з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога.