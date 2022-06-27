В Лисичанске россияне обстреляли толпу людей: по меньшей мере 8 погибших и более 20 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
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"Просто набирали воду. россияне обстреляли из "Ураганов" толпу лисичан. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых", - сообщил глава ОВА.
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По его информации, восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске.
16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.
Добавим
рашисты штурмуют Лисичанск, к тому же постоянно уничтожают город из всего возможного оружия. Количественное преимущество на стороне врага.