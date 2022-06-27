Гайдай: на Сєвєродонецьк насувається гуманітарна катастрофа

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Гайдай зазначив, що усі резерви окупантів кинуті на штурм міста Лисичанськ.

“Місто розташоване географічно дуже складно. Він розтягнутий. Він має такі серйозні перепади за рівнями. Є приватний сектор, підприємства, висотки. Тому місто досить складне і зараз велика кількість наших захисників якраз тримає оборону. Але в рази більше просто кинуто росіянами на штурм Лисичанська. Крім того, що вони штурмують місто з різних боків, вони його ще знищують артилерією, авіацією. Ось цими постійними обстрілами. Дуже багато поранених, загиблих”, — сказав він.

Голова ОВА наголосив, що інфраструктуру розбито повністю.

“Останні два дні не можемо завозити гумвантажі, бо дорога, якою ми це робимо, дуже щільно обстрілювалася. Але заздалегідь розуміючи, що така ситуація можлива, ми зробили певні запаси в місті та встигли підвести місткості для питної води, фільтри, пігулки для очищення води. Різні системи, у тому числі професійні. І встигли до лікарень підвезти медикаменти, які просили лікарі. Навіть для анестезії, тому що ми розуміємо, що, на жаль, поранених буде все більше і більше”, — додав Гайдай.

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Він також розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку.

“Ситуація дуже тяжка. Росіяни у всіх своїх спробах штурму розбили всю критичну інфраструктуру”, — наголосив голова ОВА.

Гайдай сказав, що за останні півтора року Сєвєродонецьк почав відроджуватися.

“Він почав оживати, перетворюватися на краще. Вони (окупанти — ред.) зараз це все розбили, знищили. Централізоване постачання води, газу, електроенергії — воно просто відсутнє. Плюс проблема із каналізацією. Постачання гуманітарних вантажів порушено і ніхто туди особливо нічого не привозить. З медикаментами теж саме. Тому, на жаль, місто чекає гуманітарна катастрофа”, — наголосив він.

Доповнення

Сьогодні, 27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ “Ураган”.