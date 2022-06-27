Гайдай: на Северодонецк надвигается гуманитарная катастрофа

Детали

Гайдай отметил, что все резервы оккупантов брошены на штурм города Лисичанск.

“Город расположен географически очень сложно. Он растянут. Он имеет столь серьезные перепады по уровням. Есть частный сектор, предприятия, высотки. Поэтому город достаточно сложен и сейчас большое количество наших защитников как раз держит оборону. Но в разы больше просто брошено россиянами на штурм Лисичанска. Кроме того, что они штурмуют город с разных сторон, они его еще уничтожают артиллерией, авиацией. Вот этими постоянными обстрелами. Очень много раненых, погибших”, — сказал он.

Глава ОВА подчеркнул, что инфраструктура разбита полностью.

“Последние два дня не можем завозить гумгрузы, ибо дорога, по которой мы это делаем, очень плотно обстреливалась. Но заранее понимая, что такая ситуация возможна, мы сделали определенные запасы в городе и успели подвести емкости для питьевой воды, фильтры, таблетки для очистки воды. Различные системы, в том числе профессиональные. И успели в больницы подвезти медикаменты, которые просили врачи. Даже для анестезии, потому что мы понимаем, что, к сожалению, раненых будет все больше и больше”, — добавил Гайдай.

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Он также рассказал о ситуации в Северодонецке.

“Ситуация очень трудная. Россияне в всех своих попытках штурма разбили всю критическую инфраструктуру”, — подчеркнул председатель ОВА.

Гайдай сказал, что за последние полтора года Северодонецк начал возрождаться.

“Он начал оживать, превращаться в лучшее. Они (оккупанты — ред.) сейчас это все разбили, уничтожили. Централизованная поставка воды, газа, электроэнергии — она просто отсутствует. Плюс проблема с канализацией. Снабжение гуманитарных грузов нарушено и никто туда особо ничего не привозит. С медикаментами тоже самое. Поэтому, к сожалению, город ждет гуманитарная катастрофа”, — подчеркнул он.

Дополнение

Сегодня, 27 июня, в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО “Ураган”.