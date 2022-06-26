росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському. Про це інформує УНН.
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За словами голови ОВА, після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини — Лисичанська.
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“Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато — Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми”, — йдеться у повідомленні.
Після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Наостанок росіяни здійснили обстріл “Азоту” та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.
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