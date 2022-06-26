россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском, - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОДА) Сергей Гайдай сообщил, что Лисичанск страдает от авиаударов, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском. Об этом информирует УНН.
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По словам председателя ОВА, после захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганской области — Лисичанская.
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“Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много — Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы”, — говорится в сообщении .
После отвода подразделений наших войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском.
Напоследок россияне осуществили обстрел “Азота” и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по поселкам Павлоград и Синецкий, проверили на крепость уже разрушены и обстрелянные мосты на Лисичанск.
Также потерпели разрушения от русского нашествия Волчоярка, Лоскутовка, Верхнекамьянка и Золотаровка.
Напомним
В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы.