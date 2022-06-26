У Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці. Про це інформує УНН.
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"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.
Очевидці кажуть про 4 “прильоти”.
Додамо
По всій Україні оголошена повітряна тривога. Виключення тимчасово окупована Херсонська область та АР Крим.