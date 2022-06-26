У Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи - мер

Цитата

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Близько 06:30 ранку у столиці прогриміли вибухи. Повідомляється і про ракети, які пролетіли над Києвом.

Очевидці кажуть про 4 “прильоти”.

Додамо

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Виключення тимчасово окупована Херсонська область та АР Крим.