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Гайдай: в больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых оккупанты обстреляли кассетными снарядами

Гайдай: в больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых оккупанты обстреляли кассетными снарядами

Киев • УНН

 • 81653 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами. Ранения в более 20 человек очень серьезные. Об этом пишет УНН.

Детали

Гайдай подчеркнул, что ранения у более 20 человек очень серьезны: врачи из всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды.

Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей — 14-ти и 15-ти лет, — которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения.

“Ситуация в Лисичанске сейчас напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, на начале штурма города, когда начинают заниматься дом за домом. Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из различных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена “русского мира”, — написал Гайдай.

Сейчас российская армия продолжает наступление за направлением Волчеяровка — Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаровка, Волчоярка и Лисичанск. Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админгранице Луганской и Донецкой области и близ Верхнекамянки, но вынужден был отойти.

Контекст

27 июня, в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО “Ураган”.

Напомним

На Северодонецк надвигается гуманитарная катастрофа.

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