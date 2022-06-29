Рашисты постоянно пытаются штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются постоянно штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях, сам же город находится под постоянными обстрелами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«Город (Лисичанск – ред.) обстреливается, постоянно крупными калибрами, бои продолжаются в окрестностях города. Российская армия пытается штурмовать постоянно, огромное количество техники стянули, огромное количество людей. Обстрелы и атаки не прекращаются вообще», - рассказал Гайдай.
Детали
По его словам, трасса «Лисичанск-Бахмут» из-за обстрелов не проездная, для завоза гумгрузов пользуются альтернативными путями
«В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. «Тихая» эвакуация продолжается. Депортацией мы не занимаемся», – сообщил Гайдай.
Он отметил, что прежде всего безопасность людей, и иногда эвакуацию приходится останавливать.
«С 24 февраля во время эвакуации мы не потеряли ни одного человека», - добавил Гайдай.
Дополнение
Российские оккупанты при поддержке артиллерии, пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.