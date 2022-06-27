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У районі Ізюма ворог намагається наступати, його нищать разом з бронетехнікою - голова ОВА

У районі Ізюма ворог намагається наступати, його нищать разом з бронетехнікою - голова ОВА

Київ • УНН

 • 157725 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. У районі Ізюма на Харківщині російські загарбники намагаються наступати, але українські захисники нищать окупантів разом з бронетехнікою, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Наші Збройні сили продовжують нищити окупантів на лінії зіткнення. На Харківському напрямку загарбники вели наступ в напрямку Дементіївки та Питомника, зазнали втрат та відійшли", - зазначив голова Харківської ОВА у Telegram.

Синєгубов додав, що окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

"У районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів", - зазначив голова Харківської ОВА.

Деталі

Російські окупанти протягом минулої доби, за даними Синєгубова, обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області.

"Загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені", - повідомив голова ОВА.

Так, уночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін.

У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще 3 цивільних.

Доповнення

23 червня Харківський міський голова Ігор Терехов зазначав, що Харків постійно обстрілюють російські війська, але українські захисники не підпускають ворога до міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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