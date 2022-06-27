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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Генштаб: білорусь продовжує надавати військову підтримку рф, до Білгородської області відправлено до 20 вагонів боєприпасів

Генштаб: білорусь продовжує надавати військову підтримку рф, до Білгородської області відправлено до 20 вагонів боєприпасів

Київ • УНН

 • 143480 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. Завдав авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник обстрілює підрозділи Сил оборони, веде радіотехнічну розвідку та радіоелектронну боротьбу.

На Харківському напрямку здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха, Світличне і Курулька. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка.

Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів, Обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.

Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли.

Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.

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