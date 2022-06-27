Інститут вивчення війни: рф продовжує "таємну мобілізацію"

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ISW пише, що кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити “таємну мобілізацію” для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума рф оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення “повноліття” або закінчення середньої школи, щоб обійти необхідність проходження військової спідготовки призовників.

Також Інститут вивчення війни наголошує, що російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня.

ISW припускає, що він є відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні під час саміту G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

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