Институт изучения войны: рф продолжает "тайную мобилизацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) отмечает, что россия продолжает "тайную мобилизацию", передает УНН.
Детали
ISW пишет, что кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить “тайную мобилизацию” для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.
Государственная дума рф объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку к закону о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения “совершеннолетия” или окончания средней школы, чтобы обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.
Также Институт изучения войны отмечает, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева 26 июня.
ISW предполагает, что он ответ на обсуждение западных лидеров о помощи Украине во время саммита G7, как и предварительные удары 29 апреля во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев.
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