Інститут вивчення війни: російські окупанти посилили обстріли українських позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. На південному напрямку російські окупанти продовжували оборонні операції та завдавали ударів по українських позиціях. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
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У зведенні наголошується, ОК “Південь” заявило, що російські сили посилили інтенсивність обстрілів на 150%.
Окупанти завдали артилерійських та ракетних ударів по всьому південному фронту в різних районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Український Генштаб і оперативне командування “Південь” зазначили, що російські сили зосереджені на запобіганні перегрупування українських військ уздовж своїх південних ліній фронту.
Російські загарбники без успіху намагалися повернути втрачені позиції в Потьомкіно на північному заході Херсонської області.
Також зазначається, що окупанти посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець, щоб відбити недавні українські контратаки.
Російські загарбники додатково продовжують зміцнювати свою військову присутність на Зміїному острові біля узбережжя Одеської області, щоб розширити свій контроль над південно-західною частиною Чорного моря.
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