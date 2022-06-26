В білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На території сусідньої республіки білорусь готують диверсійно-розвідувальні групи для подальших дій на території України. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 26 червня, пише УНН.
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«На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил російської федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України», - повідомили в Генштабі.
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Крім того, як зазначається в зведенні, на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.
Ворог також обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.
Нагадаємо
В ніч на 25 червня російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.
Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України.
Також розвідка повідомляє, що російські окупанти планують наростити військові сили на території білорусі.