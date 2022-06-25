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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Перший авіаційний удар з території Білорусі: розвідка вважає, що рф не полишає спроб втягнути білорусів у війну з Україною

Перший авіаційний удар з території Білорусі: розвідка вважає, що рф не полишає спроб втягнути білорусів у війну з Україною

Київ • УНН

 • 164548 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Ракетні удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягнення Білорусі у війну проти України. Про це йдеться у повідомленні Головного розвідуправління Міноборони України, передає УНН.

Цитата

«Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника», - заявили у розвідці, коментуючи удари, нанесені по Україні сьогодні рано вранці.

Контекст

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У розвідці також нагадали, що 24 червня стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари. 

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