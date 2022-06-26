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pосія планує збільшити військову присутність у білорусі – розвідка

pосія планує збільшити військову присутність у білорусі – розвідка

Київ • УНН

 • 95875 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. російські окупанти планують наростити військові сили на території білорусі. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

Цитата

"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів зс рф. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі", - повідомили в розвідці.

Деталі

Також у ГУР нагадали, що з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт, зазначають розвідники.

Нагадаємо

В ніч на 25 червня російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.

Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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