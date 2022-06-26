pосія планує збільшити військову присутність у білорусі – розвідка

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"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів зс рф. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі", - повідомили в розвідці.

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Також у ГУР нагадали, що з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання.

Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт, зазначають розвідники.

Нагадаємо

В ніч на 25 червня російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3.

Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України.