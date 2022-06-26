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россия планирует увеличить военное присутствие в беларуси – разведка

россия планирует увеличить военное присутствие в беларуси – разведка

Киев • УНН

 • 95873 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. российские оккупанты планируют нарастить военные силы на территории беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений из рф. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории беларуси. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи", - сообщили в разведке.

Детали

Также в ГУР напомнили, что с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения.

Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ, отмечают разведчики.

Напомним

В ночь на 25 июня российские войска из “Искандеров” нанесли ракетный удар по Украине с территории беларуси. Также из беларуси впервые были применены бомбардировщики Ту-22М3.

Главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что ракетные удары с территории беларуси – масштабная провокация рф с целью дальнейшего втягивания беларуси в войну против Украины.

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