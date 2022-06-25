Росія відновила обстріли “Іскандерами” з території білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Вночі російські війська з “Іскандерів” завдали ракетного удару по Україні з території білорусі. Також з білорусі вперше були застосовані бомбардувальники Ту-22М3. Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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“Уперше з території білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» з цієї країни”, – пише прес-служба.
Деталі
Наголошується, що на північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів - "Іскандер" та "Точка-У.
Також були застосовані по цілях, що розташовані на заході України крилаті ракети "Калібр" морського базування
На південному напрямку окупанти застосували ракети "ОНІКС".
Командування зазначає, що Х-22, "Онікс", "Іскандер", є складними цілями для ППО, які знаходяться на озброєнні наших бійців. Швидкість "Онікс" та Х-22 становить більше 3 тисяч км/год, а ракети "Іскандер" летять по балістичній траєкторії.
Доповнення
Головне розвідуправління Міноборони України заявило, що ракетні удари з території білорусі – масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України.