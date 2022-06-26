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В беларуси готовят российские ДРГ для дальнейших действий в Украине – Генштаб

Киев • УНН

 • 150168 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. На территории соседней республики беларусь готовят диверсионно-разведывательные группы для дальнейших действий на территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 26 июня, пишет УНН.

Цитата

«На Волынском и Полесском направлениях, на территории республики беларусь отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил российской федерации диверсионно-разведывательных групп для их дальнейших действий на территории Украины», - сообщили в Генштабе.

Детали

Кроме того, как отмечается в сводке, на Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

Враг также обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хреновки и Янжуловки.

Напомним

В ночь на 25 июня российские войска из “Искандеров” нанесли ракетный удар по Украине с территории беларуси. Также из беларуси впервые были применены бомбардировщики Ту-22М3.

Главное разведуправление Минобороны Украины заявило, что ракетные удары с территории беларуси – масштабная провокация рф с целью дальнейшего втягивания беларуси в войну против Украины.

Также разведка сообщает, что российские оккупанты планируют нарастить военные силы на территории беларуси.

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