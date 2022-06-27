Институт изучения войны: российские оккупанты усилили обстрелы украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. На южном направлении российские оккупанты продолжали оборонные операции и наносили удары по украинским позициям. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
В сводке отмечается, ОК “Юг” заявило, что российские силы усилили интенсивность обстрелов на 150%.
Оккупанты нанесли артиллерийские и ракетные удары по всему южному фронту в разных районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.
Украинский Генштаб и оперативное командование “Юг” отметили, что российские силы сосредоточены на предотвращении перегруппировки украинских войск вдоль своих южных линий фронта.
Российские захватчики без успеха пытались вернуть утраченные позиции в Потемкино на северо-западе Херсонской области.
Также отмечается, что оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец, чтобы отразить недавние украинские контратаки.
Российские захватчики дополнительно продолжают укреплять свое военное присутствие на Змеином острове у побережья Одесской области, чтобы расширить свой контроль над юго-западной частью Черного моря.
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