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Генштаб: беларусь продолжает оказывать военную поддержку рф, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов боеприпасов

Генштаб: беларусь продолжает оказывать военную поддержку рф, в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов боеприпасов

Киев • УНН

 • 143480 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство республики беларусь продолжает оказывать военную поддержку российской федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, продолжил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области. Нанес авиационные удары по населенному пункту Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает подразделения Сил обороны, ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая. Вел штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имел. Оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулько. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького. В целях улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка, бой продолжается.

На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекамянка.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекамянки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

На Краматорском направлении активных боевых бой противник не вел, обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спирно, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского.

Наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли.

Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе и блокпостов в районе Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес авиаударов в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Маринка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

В Южнобужском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Совершал обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Княжевка, Партизанское, Квитневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

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