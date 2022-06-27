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В районе Изюма враг пытается наступать, его уничтожают вместе с бронетехникой - глава ОВА

Киев • УНН

 • 157725 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В районе Изюма в Харьковской области российские захватчики пытаются наступать, но украинские защитники уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Наши Вооруженные силы продолжают уничтожать оккупантов на линии столкновения. На Харьковском направлении захватчики вели наступление в направлении Дементиевки и Питомника, понесли потери и отошли", - отметил глава Харьковской ОВА в Telegram.

Синегубов добавил, что оккупанты дистанционно заминировали местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Перемоги.

"В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. Наши защитники оказывают сопротивление, уничтожая живую силу и бронетехнику оккупантов", - отметил глава Харьковской ОВА.

Детали

Российские оккупанты за прошедшие сутки, по данным Синегубова, обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области.

"Погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены", - сообщил глава ОВА.

Так, ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.

В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще 2 человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.

В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще 3 гражданских.

Дополнение

23 июня Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечал, что Харьков постоянно обстреливают российские войска, но украинские защитники не подпускают врага к городу.

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