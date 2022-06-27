В районе Изюма враг пытается наступать, его уничтожают вместе с бронетехникой - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В районе Изюма в Харьковской области российские захватчики пытаются наступать, но украинские защитники уничтожают оккупантов вместе с бронетехникой, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Наши Вооруженные силы продолжают уничтожать оккупантов на линии столкновения. На Харьковском направлении захватчики вели наступление в направлении Дементиевки и Питомника, понесли потери и отошли", - отметил глава Харьковской ОВА в Telegram.
Синегубов добавил, что оккупанты дистанционно заминировали местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Перемоги.
"В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. Наши защитники оказывают сопротивление, уничтожая живую силу и бронетехнику оккупантов", - отметил глава Харьковской ОВА.
Детали
Российские оккупанты за прошедшие сутки, по данным Синегубова, обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области.
"Погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены", - сообщил глава ОВА.
Так, ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. Пострадавших нет.
В Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще 2 человека ранены. Снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.
В Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще 3 гражданских.
Дополнение
23 июня Харьковский городской голова Игорь Терехов отмечал, что Харьков постоянно обстреливают российские войска, но украинские защитники не подпускают врага к городу.