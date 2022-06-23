Харків постійно обстрілюють, але українські захисники не підпускають ворога до міста - мер

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"Ну, можу сказати, що ситуація залишається напружена. Російський агресор постійно обстрілює місто Харків. Учора ввечері також були обстріли по місту Харкову. Звісно, ситуація напружена. (...) Життя в місті, поприці жахливі обстріли, триває. І ми відстоюватимемо місто Харків. І звичайно, велика подяка нашим Збройним силам, ЗСУ, які не підпускають ворога до міста Харкова", - зазначив Терехов.

Доповнення

У Харкові вчора близько 23 години були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях.