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Харків постійно обстрілюють, але українські захисники не підпускають ворога до міста - мер

Харків постійно обстрілюють, але українські захисники не підпускають ворога до міста - мер

Київ • УНН

 • 233561 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Харків постійно обстрілюють російські війська, але українські захисники не підпускають ворога до міста, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Ну, можу сказати, що ситуація залишається напружена. Російський агресор постійно обстрілює місто Харків. Учора ввечері також були обстріли по місту Харкову. Звісно, ситуація напружена. (...) Життя в місті, поприці жахливі обстріли, триває. І ми відстоюватимемо місто Харків. І звичайно, велика подяка нашим Збройним силам, ЗСУ, які не підпускають ворога до міста Харкова", - зазначив Терехов.

Доповнення

У Харкові вчора близько 23 години були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях.

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