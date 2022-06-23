Харьков постоянно обстреливают, но украинские защитники не подпускают врага в город - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Харьков постоянно обстреливают российские войска, но украинские защитники не подпускают врага к городу, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
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"Ну, могу сказать, что ситуация остается напряженной. Российский агрессор постоянно обстреливает город Харьков. Вчера вечером также были обстрелы по городу Харькову. Конечно, ситуация напряженная. (...) Жизнь в городе, несмотря на ужасные обстрелы, продолжается. И мы будем отстаивать город Харьков. И конечно, большое спасибо нашим Вооруженным силам, ВСУ, которые не подпускают врага к городу Харькову", - отметил Терехов.
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В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях.