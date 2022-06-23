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Харьков постоянно обстреливают, но украинские защитники не подпускают врага в город - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Харьков постоянно обстреливают российские войска, но украинские защитники не подпускают врага к городу, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Ну, могу сказать, что ситуация остается напряженной. Российский агрессор постоянно обстреливает город Харьков. Вчера вечером также были обстрелы по городу Харькову. Конечно, ситуация напряженная. (...) Жизнь в городе, несмотря на ужасные обстрелы, продолжается. И мы будем отстаивать город Харьков. И конечно, большое спасибо нашим Вооруженным силам, ВСУ, которые не подпускают врага к городу Харькову", - отметил Терехов.

Дополнение

В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях.

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