Вранці окупанти обстріляли Харківщину: семеро поранених, серед них є діти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли смт Печеніги Харківської області – наразі відомо про сімох поранених цивільних, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав. Також вночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю", - повідомив Синєгубов.
У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. За словами голови ОВА, обстріли тривали і зранку.
"Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - написав Синєгубов.
Окрім того, він повідомив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.
"На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне. В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
22 червня протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області. Є загиблі та поранені.