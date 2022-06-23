Вранці окупанти обстріляли Харківщину: семеро поранених, серед них є діти

Деталі

"У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав. Також вночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю", - повідомив Синєгубов.

У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. За словами голови ОВА, обстріли тривали і зранку.

"Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - написав Синєгубов.

Окрім того, він повідомив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне. В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

22 червня протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області. Є загиблі та поранені.