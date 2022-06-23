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Вранці окупанти обстріляли Харківщину: семеро поранених, серед них є діти

Вранці окупанти обстріляли Харківщину: семеро поранених, серед них є діти

Київ • УНН

 • 206849 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли смт Печеніги Харківської області – наразі відомо про сімох поранених цивільних, серед них двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

"У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав. Також вночі знову окупанти обстріляли місто Дергачі, частково зруйновано офісну будівлю", - повідомив Синєгубов.

У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. За словами голови ОВА, обстріли тривали і зранку.

"Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - написав Синєгубов.

Окрім того, він повідомив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку російські окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне. В районі Ізюму ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

22 червня протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області. Є загиблі та поранені.

Українські Національні Новини

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