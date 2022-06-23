Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область: семеро раненых, среди них есть дети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли пгт Печенеги Харьковской области – сейчас известно о семи раненых гражданских, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
"В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно - никто не пострадал. Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание", - сообщил Синегубов.
В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги частное предприятие, произошел пожар. По словам главы ОВА, обстрелы продолжались и утром.
"Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется", - написал Синегубов.
Кроме того, он сообщил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия.
"На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл российской группировки, действующей на Славянском направлении. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное. В районе Изюма враг пытается создать условия для восстановления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск", - сообщил Синегубов.
Дополнение
22 июня в течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Есть погибшие и раненые.