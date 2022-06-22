Російські окупанти обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені

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Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова 4 мешканців отримали поранення.

У с. Пришиб, Ізюмського району, загинули 5 цивільних жінок. В м. Балаклія 1 цивільний зазнав поранення.

У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу у Золочеві загинули 3 людей.

У Чугуєві 2 мирних людей загинули, 4 зазнали поранень. В с. Тихопілля, Лозівського району, 1 поранений.

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“Російські окупанти не припиняють обстріли мирного населення, тому вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях та при сигналах тривоги — ховатися в укриття. На лінії зіткнення ворог веде активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються стримувати просування ЗСУ та не допустити їх виходу до державного кордону, укріплюють свої позиції. Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли”, — зазначив голова ОВА.

Він додав, що у районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов’янськ. Ізюмський напрямок для них лишається стратегічним.

“Але наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат. 93 ОМБР, яка захищає наші позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки — танки, БМП та бойові машини „Рись“. Підтримуємо наших захисників. Україна переможе!”, — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо

Окупанти завдали ракетного удару по котельні у Чугуєві: загинули комунальники.